Ordu'da kar kalınlığı 65 cm

19 ilçede 92 ekip, 450 personel, 349 araç ve iş makinesiyle kar temizleme çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda sorun yaşanan bölgelerde yaklaşık 4 bin km yolu tekrar aktif hale getirdi. Ordu'da son yağışlarla birlikte kar kalınlığı ortalama 40 cm'yi bulurken yüksek kesimlerde ise 65 cm'ye ulaştı.

50 hasta ve 35 cenaze için müdahalede bulunuldu

Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bir taraftan kar temizleme çalışmalarına devam ederken diğer taraftan da il genelinde toplamda 50 hasta ve 35 cenaze için müdahalede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi kış şartlarının yoğun olarak devam ettiği süreçlerde karla mücadele çalışmalarında cenaze, hasta, okul yolları gibi acil durumlara ve stratejik öneme sahip hastane, okul, kamu binaları, dolmuş ulaşım güzergâhları gibi yollara öncelik verdi. Kar yağışının dinmesine müteakip Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterleri 24 saat, ara arterleri ise 72 saat içerisinde açmayı planlıyor. Şuana kadar Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce 295 mahalle ulaşıma açılırken, kapalı olan 169 mahalle yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.