Ordu'da kar manzaraları

Ordu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası şehir merkezinde güzel görüntüler oluştu.

Ordu'nun yüksek kesimli bölgelerinde günlerdir devam eden kar yağışı, dün gece itibariyle şehir merkezinde de etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde kadar devam eden kar yağışı sonrası sahil bandında çocuklar kartopu oynanıp kardan adam yaparken bazı insanlar ise yürüyüşe çıktı. Etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı, şehirde yeşil alanların beyazlamasına neden oldu. Güzel görüntülerin oluştuğu şehir merkezinde Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Altınordu Belediyesi ekipleri sokak ve caddelerde temizleme çalışmaları başlattı.

Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü Ordu'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre kar yağışının pazar gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.