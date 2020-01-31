Ordu'da kar mesaisi

Kar yağışının etkili olduğu Ordu'da 4 bin 705 km yolu ulaşıma açıldı.

Ortalama kar kalınlığının 25 cm'ye kadar ulaştığı Ordu'da, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı 500'e yakın personel 19 ilçede etkin mücadele yürütüyor. 374 araçla 19 ilçe ve 773 mahallede kar yağışından etkilenen yollarda karla mücadele çalışması yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi; Altınordu'da 20, Akkuş'ta 34, Aybastı'da 21, Çaybaşı ve Gölköy'de 10, Fatsa'da 4, Gürgentepe'de 1, İkizce'de 3, Kabadüz'de 5, Kabataş'ta 13, Mesudiye'de 39 ve Ünye'de 6 mahalle yolunda karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Ortalama kar kalınlığının 25 cm'ye kadar ulaştığı Ordu'da, 103 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kar kalınlığı Kabadüz, Akkuş ve Gürgentepe'de 50; Mesudiye, Gölköy ve İkizce'de 35 cm'ye kadar ulaştı. Kar yağışının dinmesiyle ana arterleri 6, ara arterleri 24 saat içerisinde ulaşıma açan ekipler, karla mücadelede cenaze, hasta ve okul yollarına öncelik veriyor.

Korgan'da 2 hasta, 3 cenaze; Gölköy'de 1 hasta, 1 cenaze; Akkuş'ta 1 hasta, 2 cenaze; Mesudiye'de 3 hasta, Kabadüz'de 1 hasta, Çamaş'ta 1 cenaze, İkizce'de 2 hastaya yardımda bulunuldu.