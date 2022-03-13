Ordu'da kar mücadelesi

Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası yüksek ilçelerdeki kar kalınlığı 1 buçuk metreye yaklaşırken, il genelindeki ortalama kar yüksekliği ise 91 santimetre oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürekli olarak yaptığı çalışmalarla kapanan yolların tümü ulaşıma açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri 19 ilçede kar nedeniyle kapanan yollarda etkin mücadele sürdürürken, 163 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Daha önce açılan ancak etkili olan kar yağışı ile tekrar ulaşıma kapanan mahalle yollarında da çalışmalar sürdürülüyor.

Hasta ve cenazelere öncelik veriliyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hasta ve cenaze gibi acil durumlara öncelik vererek gerek yol açma gerekse tuzlama çalışması yürütüyor. Bu kapsamda çalışan ekipler, Altınordu ilçesinde 3 hasta, 1 cenaze, Akkuş ilçesinde 2 hasta, Çamaş ilçesinde 1 hasta, Çaybaşı ilçesinde 6 hasta, Fatsa ilçesinde 8 hasta, 5 cenaze, Gölköy ilçesinde 3 hasta, 3 cenaze, Gürgentepe ilçesinde 6 hasta, 1 cenaze, ikizce ilçesinde 6 hasta, Kabataş ilçesinde 1 cenaze, Korgan ilçesinde 4 hasta, 3 cenaze, Kumru ilçesinde 2 hasta, 3 cenaze, Mesudiye ilçesinde 3 hasta, Perşembe ilçesinde 2 hasta, 3 cenaze; Ulubey ilçesinde 3 hasta, 2 cenaze ve Ünye ilçesinde 2 hasta, 2 cenazenin bulunduğu mahalle ve grup yollarına müdahale etti.

Ekipler, vatandaşların kar lastiği ve zinciri olmayan araçlarla trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.