Ordu'da kar yağışı

423 iş makinesi ve 491 personelin görev yaptığı il genelinde kapalı mahalle ve grup yolu bulunmuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kış mevsiminin etkili olduğu ilçelerde, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde 8 ilçede etkili oldu. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan ve Kumru ilçelerini etkisi altına alan kar yağışı sonrası toplam 44 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın başlattığı çalışma sonrası kapanan 44 mahalle yoluna kısa sürede müdahale edildi ve tamamı yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Akkuş ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, il genelinde 423 iş makinesi ve 491 personel ile karla mücadele çalışması sürdürdüklerini söyledi.

Genel Sekreter Alp yaptığı açıklamada, “Akkuş ilçe merkezimizde 25, yüksek kesimlerde ise 50 santim kar var. Burada 22 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarını başlattık. Üç günden bu yana ilçelerimizi gezerek yerleşkelerimizde incelemelerde bulunuyoruz. Kabadüz, Aybastı ve Kabataş ilçelerimizin ardından bugün de Akkuş ilçemizdeyiz. Makine parklarımızı gezerek, görevli arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kış süresi boyunca, Akkuş ilçemizdeki 24 mahallemizde ve il genelinde, kapalı mahalle yolu bırakmayacağız” dedi.