Ordu'da karantina bölgelerine yardım kolisi

Ordu'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kentte karantina altına alınan mahallerdeki vatandaşların ihtiyaçları Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı ekipleri, hazırlanan yardım ve hijyen paketlerini karantina altına alınan mahallerdeki ailelere ulaştırdı. Ekipler, ilçe belediyeleri ve mahalle muhtarlarının iş birliğinde Perşembe, Aybastı, Çatalpınar, Akkuş, Altınordu, Ünye'de bulunan karantina bölgelerinde ikamet eden vatandaşlara 586 gıda kolisi ve hijyen paketi ile ‘Sözleşmeli Tarım' modeli altında Altınordu, Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerinde üretilen 2 ton domatesin dağıtımını yaptı. Yardımlar karantina sınırında bulunan jandarma noktalarına bırakıldı. Mahalle muhtarları tarafından yardımlar vatandaşlara ulaştırıldı.

“Zor günleri paylaşarak atlatacağız”

Yaşanılan zor günlerin paylaşılarak atlatılacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Yaşadığımız zor günleri paylaşarak atlatacağız. Bizler hemşehrilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tedavileri devam eden tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im şifalar versin ve bir an önce bu beladan kurtulmalarına yardımcı olsun inşallah” dedi.