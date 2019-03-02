Ordu'da karasaban hala gözde

Coğrafi yönden dağlık ve engebeli bir araziye sahip olduğu için az sayıda traktör kullanılan Ordu'nun yüksek kesimlerinde tarlaların işlenmesinde halen karasaban kullanılıyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Ordu il genelinde 2004 yılında 13 bin 500 adet karasaban ve hayvan pulluğu bulunurken, 2012 yılında bu rakam 10 bine düştü. 2018 rakamlarına göre ise il genelinde halen yaklaşık 5 bin karasaban bulunuyor.

Yetkililer, ilin özellikle yüksek kesimleri olan Aybastı, Gürgentepe, Gölköy, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Fatsa ve Akkuş ilçelerinde karasaban ve hayvan pulluğunun halen kullanıldığını belirterek, çiftçilerin daha çok sığır, at ve eşek eşliğinde karasaban kullandığını, hayvan pulluğundan yavaş yavaş vazgeçtiklerini kaydettiler. Yetkililer ayrıca Ordu il genelinde 2 bin 513 adet traktör bulunduğunu kaydettiler.

Kumru ilçesi karacalar mahallesi Muhtarı Yılmaz Zolan, ilçelerinde çift sürme olarak tabir edilen karasaban kullanıldığını belirterek, “Buralarda arazi engebeli ve dağlık. Traktör giremediği için küçük tarlalar insan eliyle büyük tarlalar ise çift sürme dediğimiz karasaban ile sürülüyor. Birçok arkadaşımız da bu geleneği devam ettirmek için karasaban kullanıyor” dedi.