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Ordu'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Ordu’nun Kumru ilçesinde banyodaki tüpten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde banyodaki tüpten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Korkmaz (19) isimli üniversite öğrencisi, duş alacağı esnada banyoda suyu ısıtmak için tüplü şofbeni kullandı. Bir süre sonra fenalaşan Korkmaz'ı baygın bir şekilde bulan yakınları, 112 acil servis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Kumru Devlet Hastanesine götürülen Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

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