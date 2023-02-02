Ordu'da karla kapanan 197 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 55 santimetreye ulaşırken, kar nedeniyle kapanan toplamda 197 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ordu'da dün sabah itibariyle başlayan kar yağışları yüksek rakımlı ilçelerde etkili oldu. Kar yüksekliği Akkuş ilçesinde 55, Kabadüz ilçesinde 45, Gürgentepe ilçesinde ise 40 santimetreye ulaştı. 19 ilçede görülen kar yağışları sonrası ortalama kar kalınlığı 26 santim olarak belirlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan kar yağışları sonrası, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 456 araç ve iş makinesi 560 personel ile tüm gün sahada çalışmalarını sürdürdü.

197 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışının gerçekleştiği mahalle ve grup yollarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ulaşıma kapanan 197 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. Ekiplerin yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.