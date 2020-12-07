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Ordu'da kartpostallık kareler

Ordu’da sonbahar mevsiminin geride kalması ile birlikte sararan ağaç yaprakları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ordu'da sonbahar mevsiminin geride kalması ile birlikte sararan ağaç yaprakları kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Sonbahar mevsiminin geride kalması ve kış aylarına girilmesi ile birlikte hava sıcaklıkları da düştü. Sonbahar mevsiminin renklerinde de son günler yaşanırken, Kumru ilçesinde ağaçların sararan yaprakları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kışın habercisi olarak bilinen yaprak sararması sonrası oluşan manzara vatandaşların da beğenisini topladı.


İlçenin yüksek kesimlerinde ve ormanlık alanlarında çekilen fotoğraflar, ortaya eşsiz bir manzara koydu.

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