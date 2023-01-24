İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da kayıp ihbarı yapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Tuzak Mahallesi'nde ikamet eden 86 yaşındaki S.K isimli bir kişinin, dört gün önce evinden ayrılarak geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ve Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Tuzak Mahallesi'nde yapılan arama çalışmaları sonrası S.K.'nin dere yatağında cansız bedenine ulaştı.


Yapılan ilk inceleme sonrası şahsın cesedinin otopsi işlemleri için Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

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