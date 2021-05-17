Ordu'da kayıp şahsın cesedi ırmakta bulundu

Ordu'da 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı'nın kenarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ırmak kenarında bir kişinin olduğunu ve ceset olabileceğine dair ihbarda bulunulmasının ardından bölgeye jandarma ve 112 ekipleri intikal etti. Burada yapılan kontrollerde, ırmak kenarındaki şahsın ölü olduğu belirlendi. Cesedin, 3 gündür haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Sefa Demir'e ait olduğu tespit edildi.

Sefa Demir'in cesedi, olay yerinde savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.