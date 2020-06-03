Ordu'da kaynak suları boşa akmayacak

OSKİ Genel Müdürlüğü ve ORTAR A.Ş iş birliği ile başlatılan projeyle kaynak sularının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Yürütülen çalışmalarla birlikte artık doğal kaynak suları boşa akmayacak.

Ordu'nun her bölgesinde doğal kaynak sularının olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, il genelinde boşa akan doğal kaynak sularının gün yüzüne çıkartılıp, değerlendirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Alp, “OSKİ ve ORTAR A.Ş iş birliği ile başlattığımız proje kapsamında yaylalarımız, ilçelerimiz ve mahallelerimizde bulunan doğal kaynak sularını hem vatandaşlarımızın içme suyu olarak kullanmasını hem de şişelere, damacanalara koyarak ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. Daha önce Gölköy ilçesinde başlattığımız çalışmalara bugün Çamaş ilçesini de ilave ettik. Ekip arkadaşlarımız ile Çamaş ilçemizde bulunan doğal kaynak sularını yerinde inceledik. Yapacağımız özel çalışma ile artık sularımız boşa akmayacak” dedi.