İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Kaza, Ordu-Samsun karayolu Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Ordu'ya gelen Bünyamin Tem yönetimindeki 06 BKM 349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı. Kazada Havva Tem(64) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Bünyamin Tem, Handan Tem ve Metehan Tem ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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