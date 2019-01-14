Ordu'da kaza: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalpınar Mahallesi Ünye-Akkuş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Ünye'den Akkuş istikametine gitmekte olan Özgür K. idaresinde 52 LD 039 plakalı otomobil karşı yönden gelen İsmail M.'nin kullandığı 52 ET 796 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası aksayan trafik, aracın kaldırılması ile normalle döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.