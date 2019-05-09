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Ordu'da kaza: 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Kayseri'ye gitmekte olan Astsubay Z.K.(40) idaresindeki 16 SP 9094 plakalı otomobil saat 06.00 sıralarında, İnkur Mahallesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü. Havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolünü kaybeden araçta bulunan Z.K ve eşi N.K (41) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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