Ordu'da kestane balı hasadına başlandı

Ordu'da kestane balı hasadına başlayan arıcılar sezondan çok umutlu olduklarını ifade ettiler.

Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde kestane balı hasadına başladıklarını ifade eden balcı Abdulkadir Yirbeşoğlu, “Yeni ballarımızı sağmaya başladık. Sezon başladı ve gerçekten sezon öncesi arılarımızın bakımlarını her anlamda iyi yaparak sezonu bekledik. Umutluyuz ve bu yıl işimizden para kazanmak istiyoruz. Zahmetli bir iş yapıyoruz ve emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Aile boyu arılarımıza bakım yapıyor emek veriyoruz. Adeta arılarımıza çocuklarımız gibi bakıyoruz. Bal siparişi verenlerin ilk dönemde ballarını hazırlıyoruz. Sonrasında da diğer müşterilerimize satışlarını yapacağız. Kestane balı sağlık açısından çok tercih edilen bir bal. Tüm arıcılarımıza hayırlı sezonlar diliyorum” dedi.