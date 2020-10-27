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Ordu'da kış hazırlıkları

Kış mevsiminin yüzünü göstermesi ile köylerde vatandaşlar imece usulü bir araya gelerek kış hazırlıklarına başladı.


Kışa hazırlıksız yakalanmak istemeyen köylüler, şimdiden kolları sıvadı. Kışlık odunlarının yanı sıra, bahçe ve tarlalara ektikleri ürünleri hasat eden köylüler, mısır ve fasulye fırını, salça, elma pekmezi, fasulye ve domates turşusu gibi ihtiyaçlarını da karşılamak için çalışıyor. Mahallelerdeki birçok kadının bir araya gelerek yaptığı çalışmaların ardından birden fazla evin ihtiyacı hazırlanırken, hazırladıkları kış yiyeceklerini de bir bir depoluyor.


Kış hazırlığı yapan köylülerden Salih Mermer, “Geçen yıl depoladığımız odunların bir kısmı hala duruyor. Odunlarımızı kesip evlerimize götürüyoruz. Hanımlarımız da kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyor. Köy hayatı kış şartlarında biraz zor oluyor” diye konuştu.

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