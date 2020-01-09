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Ordu'da kış lastiği denetimi

Ordu’da kış lastiği kullanmamaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 8 Ocak’ta yapılan denetimlerde 23 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Ordu'da kış lastiği kullanmamaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 8 Ocak'ta yapılan denetimlerde 23 araç sürücüsüne ceza kesildi.


Jandarma ekipleri tarafından Altınordu-Ulubey, Altınordu-Kabadüz, Gürgentepe-Ulubey, Fatsa-Kumru, Fatsa-Çatalpınar, Ünye-İkizce ve Ünye-Akkuş kara yollarında yapılan denetimlerde 405 araç kontrol edildi. Denetimlerde 8 araç sürücüne kış lastiği kullanmamaktan, 5 araç sürücüsüne seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaktan, 7 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan olmak üzere toplam 23 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı. Aynı denetimlerde 3 araç trafikten men edildi.


Yetkililer, vatandaşların özellikle güney ilçe karayolları ile Kabadüz-Çambaşı ve Aybastı-Perşembe Yaylalarına araçla seyahatleri esnasında; zincir, takoz, çekme halatı, fener, ilk yardım çantası, akü takviye kablosu gibi malzemeleri bulundurmaları ve kış lastiği uygulamalarına uymalarının önem arz ettiğine dikkat çekti.

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