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Ordu'da kış lastiği kullanmayanlara ceza

Ordu’da kış lastiği takmayan sürücülere ceza yağdı.

Ordu'da kış lastiği takmayan sürücülere ceza yağdı.


Soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesinde ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla araç kontrollerine ağırlık verildi. Yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, kamyonet, minibüs, otomobil gibi araçlara yönelik iki gün boyunca yapılan kış lastiği denetimleri sonucu kontrol edilen bin 285) araçtan 67 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Trafik Kanunu'na göre kış lastiği kullanmamak ve lastik diş derinliği şartlarına uymamaktan 34 bin 638 TL idari para cezası uygulandı.



Drone cezası


Bu arada trafik ve kaza yoğunluğu olan yerlerde mevcut denetimlere ilave olarak drone cihazları ile sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme/makas atma ve cep telefonu kullanıp kullanmadıkları kontrolü denetimlerine ağırlık verildi. Denetimlerde 115 araç kontrol edilirken, 12 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan bin 296 TL trafik idari para cezası kesildi.

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