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Ordu'da kısıtlamaya uymayanlara rekor ceza

Ordu’da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kurallara uymayanlara toplam 181 bin 121 lira ceza kesildi.

Ordu'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kurallara uymayanlara toplam 181 bin 121 lira ceza kesildi.


Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü kurallara uymayanların polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlendiğine dikkat çekilerek, "Sokağa çıkma yasağının ilk günü olan cumartesi günü, ilimiz genelinde polis ve jandarma bölgesinde 114 kişi ve 2 işyeri sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş olup, bu kişilere ve işyeri sahiplerine adli işlemin yanı sıra 181 bin 121 TL idari para cezası verilmiştir" denildi.

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