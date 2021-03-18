Ordu'da kışlık sebzeler yüz güldürdü

Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan “Kışlık Sebze Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında üreticilere dağıtılan 1 milyon kışlık sebze fidesi meyvelerini verdi. İl genelinde yapılan seracılık faaliyetlerinde toplamda 2 milyon lira gelir sağlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin verimli topraklarında gerçekleştirilen üretime katkı sunmaya devam ediyor. Ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde “Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi ve Kışlık Sebze Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında desteklenen üreticilere hibe edilen yazlık ve kışlık sebze fideleriyle birlikte, hem üreticilere yeni gelir kaynakları oluştu hem de üretime katkı sağlandı.

Bir milyon kışlık sebze fidesi desteği

Yaz sezonunda verilen fide desteği ve hasadının sona ermesinin ardından, vatandaşların üretime olan taleplerinin artmasıyla birlikte Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, 19 ilçede yaşayan vatandaşlara tamamı hibe olmak üzere, toplam 1 milyon adet kışlık sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

Verilen desteklerle üretim arttı

Dağıtımı yapılan marul, maydanoz, brokoli ve karnabahardan oluşan toplam 1 milyon adet kışlık sebze fidesinin hasadı verimli geçti. Üreticilerin kendi seralarında ve tarım arazilerinde hibe edilen fidelerle ürettikleri kışlık sebzeler hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağladı. Verilen desteklerin üretime dönüşmesi sonrası, il genelinde seracılık faaliyeti gerçekleştiren üreticilere toplamda 2 milyon liralık katma değer sağlanmış oldu.

Verim ve lezzeti memnun etti

Kumru ilçesi Ağcaalantürk Mahallesi'nde ikamet eden ve yaklaşık 3 dekar serada ailesiyle birlikte topraksız tarım (hidroponik) gibi modern yöntemleri de kullanarak sebze üretimi yapan Sabri Zeyrek, kışlık sebze fidelerinden lezzet ve verim bakımından oldukça memnun kaldıklarını belirtti.

Üreticilerden Başkan Güler'e teşekkür

Seracılığa 10 yıl önce başladıklarını ifade eden Zeyrek, “4 yıldan bu yana da hidrofonik sistem yani topraksız tarımla uğraşıyoruz. Bizler 10 yıl önce kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar küçük bir sera yaptık. Daha sonra bu üretim şekli hoşumuza gitti. Seralarımız büyüttük. 2017 yılında topraksız marul seramızı kurduk. 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hibesinden faydalanarak bir dönüm modern sera kurulumu yaptık. Seralarımızı Büyükşehir'in destekleriyle daha da büyüttük. Bu destekler sadece serayla da kalmadı. Bizlere kışlık fide desteği de sağladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler beye teşekkürlerimi sunuyorum. Ordu iline üretim alanından katkıları çok büyük” dedi.