Ordu'da kitap kurtlarına yeni kütüphane

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesinde bulunan Ulu Cami'nin zemin katında hayata geçirdiği kütüphane projesindeki çalışmalar sona erdi. Kitapların raflardaki yerini almaya başladığı ve açılış için artık gün sayan kütüphane, çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de kullanacağı çok yönlü bir yaşam alanı olacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kitap sevgisini aşılamak amacıyla geçtiğimiz günlerde düzenlendiği Ordu Kitap Fuarı ile büyük takdir topladı. 10 gün boyunca dolu dolu geçen fuarda, 183 imza etkinliği ve 37 söyleşi gerçekleştirilirken, fuarı ise 310 bin kişi ziyaret etti. Bu çalışmaların yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, 'Kütüphaneler bilgi hazinesidir. Bu hazineleri daha da zenginleştireceğiz' sözlerinden hareketle çalışmalar yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehirde okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimine yönlendirilmeleri amacıyla kütüphane projelerini de bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Her kesime hitap edecek

Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin zemin katını modern bir kütüphaneye dönüştürdü. Yapılan çalışmalarla 430 metrekare kapalı alan içerisinde grup çalışma alanı, tekli çalışma alanı, ofis, arşiv, danışma ve kitaplıklar bulunan modern bir kütüphane inşa edildi. Her kesime hitap edecek şekilde planlanan kütüphanede sosyal aktivite alanı olarak kafe, teras, masa tenisi alanı ve geniş bir bahçe de bulunuyor.

20 bin kitap kapasiteli kütüphane açılışı bekliyor

Toplamda 20 bin kitap kapasitesine sahip olan ve kitapların raflardaki yerini almaya başladığı kütüphanenin, çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerinde kullanacağı çok yönlü bir yaşam alanına dönüşmesi için gün artık sayılıyor.