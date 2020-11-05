Ordu'da kivi hasadında son günler

Türkiye'de, Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin yapıldığı Ordu'da, hasat zamanına günler kalırken, bu yılki rekoltenin ise 8 bin ton olması hedefleniyor.

Fındığın yanında üreticilerin yaklaşık 25 yıldır önemli geçim kaynakları arasında yer alan kividen üreticilerin beklentisi yüksek. Geçmiş yıllarda 'zengin meyvesi' olarak adlandırılan ve içerisinde bulundurduğu vitaminler ile şifa kaynağı olarak görülen kivi, üreticileri de memnun ediyor. Geçtiğimiz yıl 7 bin 100 ton rekolte sağlanan kivide bu yıl ise yaklaşık 8 bin ton rekolte bekleniyor.

Rekolte her geçen yıl artıyor

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu yıl üretilen kivilerin kalite açısından oldukça yüksek olduğunu ve rekoltenin de her geçen gün arttığını ifade ederek, “Şu anda hasat zamanına 2-3 günlük bir süre kaldı. Pazar günü inşallah hasadımıza başlamayı hedefliyoruz. Kivinin aroması çok önemli, 6 buçuğu bulması lazım ve bu değeri bulunca hasada başlanması gerekiyor. Geçen sene 7 bin 100 ton civarında rekolte vardı bu sene ise 8 bin ton civarında rekolte bekliyoruz” dedi.

"90 gram ve üstü kivi 6 liradan satılacak"

Kivinin Ordu ekonomisine ciddi bir katkı sağladığını ve bu rakamın 300 milyon TL civarında olduğunu ifade eden Uzunlar, 90 gram ve üstü kivinin 6 liradan, 70-90 gram arasındaki kivinin 3 buçuk liradan ve 50-70 gram arasındaki kivilerin ise bir liradan piyasaya verileceğini kaydetti.