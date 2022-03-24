Ordu'da kız arkadaşını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Ordu'da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevki esnasında, “6 senemi verdim, beni aldattığı için yaptım” dedi.

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece Sinan Ş. (36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Bu sırada Eda Evli, polisi aramak istedi ancak çantasını Sinan Ş.'nin aracında unuttuğu için arayamadı. Sinan Ş.'nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indiren Eda Evli'nin butona basması sonucu olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipler, olay yerine geldiklerine eve camdan girerek, genç kadını yerde yatar vaziyette buldu.

Boğazından ip benzeri bir cisim ile boğulan kadını bulan ve durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı ise polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştirdiği evde gözaltına alındı.

“Beni aldattığı için yaptım”

Sabah saatlerinde gözaltına alınan ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Sinan Ş., alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Bu esnada basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Sinan Ş., sonrasında ise yine gazetecilerin sorusu üzerine "6 senemi verdim. Beni aldattığı için yaptım” ifadelerini kullandı.

Sinan Ş.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.