İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da ‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 25 şüpheli yakalandı

Ordu’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete getirildi.

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu' çerçevesinde gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete getirildi.


Uyuşturucu satıcılarına yönelik Antalya merkezli, Erzincan, Isparta ve Ordu'da düzenlenen operasyonlar çerçevesinde toplamda 187 hedeften 181'i gözaltına alındı. Ordu'da da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 32 kişiden 25'i gözaltına alındı. Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Ordu'da 40'ıncısı düzenlenen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu' çerçevesinde gözaltına alınan 25 şüpheli şahıs, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


7 şüpheli şahsı arama çalışması ise devam ediyor.

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