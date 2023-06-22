Ordu'da KOM ekipleri suçlulara göz açtırmadı

Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçakçılığa yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 22 bin 200 TL sahte para ve piyasa değeri 1 milyon TL olan 900 adet cep telefonu ekranı ile aksesuarları ele geçirildi. Ev ve aracında sahte para bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Altınordu ilçesinde bulunan bir petrol istasyonunda sahte para kullanıldığı ihbarını aldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu yakalanan şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada 202 adet 100 TL'lik, 10 adet 200 TL'lik olmak üzere toplam 22 bin 200 TL sahte para ele geçirildi. ‘Parada sahtecilik suçu' çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekiplerin Fatsa ilçesinde yaptıkları operasyonda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 900 adet kaçak cep telefonu ekranı, 4 adet kaçak akıllı telefon, 4 adet kaçak akıllı saat, 11 adet kaçak kablosuz kulaklık, 22 adet kaçak tablet ekran ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Fatsa ilçesinde yurt dışından getirdiği cep telefonunu bin 300 dolara satan şüpheli, döviz bürosunda bozdurmak istediğinde dolarların sahte olduğunu anladı, şikayet üzerine şüpheli yakalandı. Şüphelinin Altınordu ilçesinde bulunan ikametinde ve aracında yapılan aramada 1 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm tabanca fişeğe ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altınordu ilçesinde polis uygulama ve kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 15 adet yarım litrelik pet şişelerde sahte alkol, 1 adet 1 litre sahte viski ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ünye ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada da 1 adet 9 mm el yapımı tabanca ile 3 adet dişeği ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.