İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da kontrolden çıkan tır 3 araca çarpıp durabildi

Ordu’da kontrolden çıkan bir tır önce 3 araca, sonrasında ise eve çarparak durabildi.

Ordu'da kontrolden çıkan bir tır önce 3 araca, sonrasında ise eve çarparak durabildi.


Kaza, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 52 K 0128 plakalı tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Önüne çıkan park halindeki 3 araca çarpan ve bir binaya çarparak durabilen tırın sürücüsü, iddiaya göre kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Panik yaşayan bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Çarpmanın etkisiyle araçlarda ve binada hasar oluştu.


Çevredekiler, tır sürücüsünün alkollü olabileceğini ve bu yüzden olay yerinde kaçtığını iddia ederken, polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.