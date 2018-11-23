Ordu'da köpekler zehirlendi

Ordu'nun Çamaş ilçesinde sokak köpekleri zehirli etler yedirilerek zehirlendi.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde sokak köpeklerinin, kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenmesi iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı. Vatandaşlar iddiasına göre, kent merkezinin çeşitli bölgelerine bırakılan etleri yiyen sokak köpekleri, bir süre sonra zehirlendi. Sokakta feci şekilde can veren sokak köpekleri, vatandaşların tepkisine yol açarken, ilçe sakinleri bu anları video çekerek kayıt altına aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, takipçilerin tepkisine yol açtı.

Telef olan köpekler belediyenin çöp toplama aracı ile taşındı

Kim tarafından zehirlendiği bilinmeyen ve araştırmaların sürdüğü olayda, telef olan sokak köpeklerinin belediyeye ait çöp toplama araçlarına yüklendiği iddia edilirken, vatandaşlar, bunu yapanların insani duygularından yoksun olduğunu belirtti. İlçeyi ayağa kaldıran olayda vatandaşlar, suçluların biran önce bulunmasını talep ederek, yaklaşık 6 bay önce buna benzer bir durumla yine karşılaştıklarını iddia ettiler.

Kaymakamlıktan açıklama geldi

Çamaş Kaymakamlığının resmi sayfasından yapılan yazılı açıklamada ise gerekli soruşturmanın başlatıldığına dikkat çekilerek, “İlçemizde basına ve sosyal medyaya yansıyan köpek ölümleriyle ilgili olarak gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, konu titizlikle incelenmektedir. Söz konusu olay hakkında detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.