Ordu'da köpeklerden kaçarken araç çarpan işçinin yakınları: “Başıboş köpeklere karşı önlem alınmalı”

Ordu'da bir fabrikaya ait köpeklerden kaçarken araç çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye temizlik işçisinin yakınları, “Başıboş köpeklere karşı önlem alınmalı” çağrısında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 2 çocuk babası Metin Tirkil (53), sabah saatlerinde Eskipazar Mahallesi'nde yol kenarında çöp temizliği yaptığı sırada bir fındık fabrikasında bulunan 2 köpeğin saldırması sonucu kaçmaya başladı. Yola çıkan Tirkil'e Ulubey'den Altınordu istikametine gitmekte olan araç çarptı. Ağır yaralanan temizlik işçisi kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fabrikada bulunan köpeklerin, babasına saldırması üzerine kazanın gerçekleştiğini öğrendiklerini söyleyen Metin Tirkil'in oğlu Anıl Tirkil, “Babam çalışma esnasında bulunduğu bölgedeki fabrikanın köpeklerinin saldırması üzerine kendisini yola attı, orada kendisine araba çarpınca da hayatını kaybetti” dedi.

“Bu konunun takipçisi olacağım peşini bırakmayacağım”

Süreci yakından takip edeceklerini belirten Anıl Tirkil, “Bu süreci takip edeceğim, peşini bırakmayacağım. Hukuki olarak hakkımızı arayacağım. Köpeklerin orada başıboş olmaması gerekirdi” dedi.

“Tepkimiz çok büyük”

Metin Tirkil'in ağabeyi Recep Tirkil de yurdun her yerinden bu tarz olayların haberlerini aldıklarını ifade ederek fabrika benzeri yerlerde başıboş hayvanların bulundurulmasına tepkili olduklarını aktararak, “Tepkimiz çok büyük. Her gün yurdun her tarafından buna benzer olaylar görüyoruz. Gereken önlemler alınmalı. Fabrikanın köpeklerinin başıboş olup olmadığını bilmiyoruz öyleyse daha da kötü. Süreci biz de takip edeceğiz gözaltı kararları var üzüntümüz sonsuz” dedi.

2 gözaltı kararı

Öte yandan cumhuriyet savcılığının talimatıyla fabrika ve köpek sahibi A.D. ve köpeğin bakım sorumlusu E.D. isimli şahısların hakkında gözaltı kararı talimatı verildi. Araç sürücüsü A.K.'nın ifadesinin bizzat Cumhuriyet Savcısı alınmasının ardından gözaltı/serbest kararının verileceği belirtildi.