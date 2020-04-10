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Ordu'da korkutan deprem

Ordu’nun Korgan ilçesinde gece saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde gece saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan alınan verilere göre, Ordu'nun Korgan ilçesinde gece saat 00.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrasında bazı vatandaşların panikle sokağa çıktığı görüldü. Dışarıda bekleyen vatandaşlar bir süre sonra yeniden evlerine girdi.

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