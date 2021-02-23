Ordu'da korona tedbirleri artırıldı

Son günlerde vaka sayısının oldukça artış gösterdiği Ordu'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sıklaştırıldı.-Ordu'nun 19 ilçesinde kurum kuruluşlar, okullar, toplu taşıma araçları, camiler, alt-üst geçitler, otogarlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illere göre haftalık vaka sayısında 15-21 Şubat tarihleri arasında vaka artış oranına göre Ordu ilk sırada yer aldı. Vaka sayısı yüksek şehirler içinde birinci sırada yer alan Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tedbirlerini daha da artırdı. 19 ilçede ortak kullanım alanlarını öncelikli kılan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kurum kuruluşlar, okullar, toplu taşıma araçları, camiler, alt-üst geçitler, otogarlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriyor.

Ordu'nun son süreçte en yüksek vaka artışı yaşayan şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “Bu süreçte gelen tüm taleplerin yanında vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları, okullar, camiler, kurum-kuruşlar olmak üzere halkımızın yoğun bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmasını daha sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Daire Başkanı Okutucu şöyle konuştu:

“Covid-19 virüsünün ilk başladığı günden bu yana Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun şekilde maske, mesafe ve temizlik konusunda ciddi önlemler alıyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından şehrimizin Karadeniz'de yüksek vakalara sahip birinci il olduğu açıklaması yapıldı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte gelen tüm taleplerin yanında vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları, okullar, camiler, kurum-kuruluşlar olmak üzere halkımızın yoğun bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmasını daha sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha çok dikkat etmesi ve kurallara uyarak bulaşın ve temas artışının önüne geçmesi gerekmektedir.”