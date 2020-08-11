Ordu'da korona virüs denetimleri devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ‘Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' genelgesi doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da denetimlere devam edildi.

Beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, emniyet, jandarma, sağlık ve zabıta görevlileri ile birlikte Altınordu ilçesindeki bazı cadde ve sokak üzerinde yer alan işyerlerini, alışveriş merkezlerini, marketleri, lokantaları, kafeteryaları, pazar yerlerini denetleyen Vali Tuncay Sonel, yapmış olduğu denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının Koronavirüs ile mücadeledeki önemine dikkat çekti.

Covid-19 tedbirlerine ve kurallarına uyan işyeri sahiplerine ve vatandaşlara teşekkür eden Vali Sonel, kurallara uygun davranmayan az sayıdaki vatandaşları ve işyeri sahiplerine de ikazda bulunarak, kurallara uygun hareket etmelerini istedi.

Koronavirüs tedbirleri denetiminin ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Sonel, “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla bugün tüm Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde 124 ayrı ekip ve 432 personelimizin katılımıyla denetimlerimizi yaptık. Yapmış olduğumuz denetimlerde önceliğimiz, toplumsal duyarlılığı artırmak, rehberlik etmek ve bilinçlendirmektir. Ancak, kurallara riayet etmemede ısrar edenlere de gerekli cezai müeyyide uygulanmaktadır” dedi.

Salgın sürecinde vatandaşlara, taziye ziyaretleri, toplu yemek, düğün, organizasyon vb. etkinliklerden uzak durmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Vali Sonel, salgınla mücadelede herkesin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.