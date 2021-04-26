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Ordu'da korona virüs rakamlarında düşüş

Sağlık Bakanı Dr.

Fahrettin Koca'nın illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayıları raporuna göre Ordu'da azalma olduğu görüldü.


Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek" ifadelerine yer verdi.


Açıklanan tabloya göre, her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı Ordu'da 17-23 Nisan tarihleri arasında 528,24 olarak kayıtlara geçti. 10-16 Nisan tarihleri arasındaki vaka sayılarını kapsayan tabloda ise her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı, 565,14 olarak açıklanmıştı.

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