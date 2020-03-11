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Ordu'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları

Ordu’da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Ordu'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları başlatıldı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler korona virüsüne karşı ile bulaşan hastalık nedeniyle yaşanan tedirginlikleri göz önüne alarak çalışmalara başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı vektörle mücadele ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarını öncelikli kılarak AVM'ler, Ordu-Giresun Havalimanı, otogarlar ve kültür merkezinde dezenfeksiyon uygulaması yaptı.


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada olası salgın riskine karşı program dâhilinde; toplu yaşam alanları, öğretmenevleri, alt ve üst geçitler, pazar yerleri, şehir tuvaletleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam edileceği görüşlerine yer verildi. Öte yandan kullandıkları dezenfektanın, temiz ve kirli şartlar altında virüsidal etkinliğe sahip bir ürün olup, insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmadığına dikkat çekildi.

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