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Ordu'da korona virüsünü yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

Ordu’da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi, çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi, çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.


Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir özel hastanede korona virüs (Covid- 19) tedavisi gören 2 kadın ve 1 erkek hasta sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Hastane sahibi ve çalışanları, taburcu olan hastaları kırmızı gül ve alkışlarla evlerine uğurladı. Taburcu edilen 3 hastanın 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.

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