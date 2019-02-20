Ordu'da "kösele" kursu

Ordu'nun Ünye ilçesinde Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezince açılan kösele kursuna katılan 30 kursiyer kaybolmaya yüz tutmuş mesleği öğreniyor.

Genellikle istihdama yönelik kurs ve eğitimleriyle adından söz ettiren Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi bu yıl Ordu genelinde ilk olarak Ünye'de kösele kursu vermeye başladı. Geçen yıl Eylül ayında başlayan ve genellikle ev hanımlarının tercihi haline gelen kösele kursundan çıkan ürünler işlenerek satışa hale getiriliyor.

Eylül ayında başlatılan kösele deri, çanta ve kemer yapım kursu hakkında bilgi veren usta öğretici Sümeyye Öztürk, "Biz ilk defa Ordu'da tek ve Ünye'de ilk olarak kösele kursunu açtık. İlk açtığımız günden itibaren bu kadar kursiyer olacağını düşünmemiştik. Deri malzemelerimizi Ankara'dan temin ediyoruz. Kursiyerlerimize ilk olarak cüzdan ürünleriyle kursa başlatıyoruz ve çanta kemer olarak çalışmalarına devam ettiriyoruz. Kösele etli bir deri olduğu için istediğimiz şekli kendisine verebiliyoruz. Şu anda 24 kursiyerimiz var fakat kendi iş yeri olup gelemeyenlerle beraber 30 kursiyerimizle beraber ürünlerimizin imalatını yapıyoruz" dedi.

“Ordu genelinde ilk defa Ünye'de açtık”

Ordu genelinde ilk defa Ünye'de kösele kursunun açıldığını söyleyen Mürüvvet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdoğan, "Geldiğimiz günden itibaren kursiyerlerimize daha fazla kurs açmak için çabalıyoruz. Bu dönem itibariyle şu ana kadar 564 kurs açarak 10 bin 300 civarında kursiyerimiz oldu. Bu kurslarımız meslek, okuma-yazma kursu ve genel kurslar olarak devam ettiriyoruz. Meslek kurslarına önem veriyoruz. Hiç bir meslek sahibi olmayan insanlar burada beceri kazanarak kendi aile bütçelerine destek sağlıyorlar. Çalıştıkları tekstil yada konfeksiyon gibi yerlerde çalışmaya başladıklarında burada almış oldukları eğitimleri orada iş olarak devam ettiriyorlar. El sanatları olarak Ordu genelinde ilk defa kösele kursu açtık. Usta öğretici Sümeyye hocamızın önderliğinde el sanatı olan köseciliği burada bulunan kursiyerlerimiz ürünlerin ilk aşamasından son aşamasına kadar işliyorlar. Ürünler son aşamasında ise kursiyerlerimiz bunları satışa hazır hale getirerek gerek evlerine katkı olarak gerekse ticari anlamda gelirlerini sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

“Tek sorunumuz yer sıkıntısı”

Daha çok kursiyer ile daha çok üretim yapmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, "Bizim en büyük sorunumuz yer sıkıntısıdır. Daha çok kursiyer alacak şekilde bir mekanımız olsa bu gün daha çok kurs açarak daha çok üretim sağlamış oluruz. Geniş bir yerimiz olsaydı 30 kursiyerimizle değil daha fazla kursiyerimizle üretim yapardık” şeklinde konuştu.