İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da kumar oynanan barakadan cephanelik çıktı, 16 kişiye 50 bin 400 TL ceza kesildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir barakada kumar oynayan 16 kişi hakkında 50 bin 400 lira ceza kesildi, yapılan aramalarda ise ruhsatsız silahlar, suç aletleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir barakada kumar oynayan 16 kişi hakkında 50 bin 400 lira ceza kesildi, yapılan aramalarda ise ruhsatsız silahlar, suç aletleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Karapınar Mahallesi'nde bulunan baraka içerisinde kumar oynadıkları tespit edilen 16 kişi yakalandı. Ekipler tarafından, baraka ve şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet markası ve modeli belli olmayan eski paslanmış tabanca, I adet tüfek, 1 adet özellikleri belli olmayan 3 namlulu eski bir tabanca, 8 adet yapım fişek, 1 adet muşta, 4 adet bıçak 2 adet hançer, 1 adet özel yapım balta, 10 buçuk gram esrar maddesi, 1 adet oyun takımı, deste kumar kağıdı ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 15 şahıs hakkında toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.