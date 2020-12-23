İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bir kulübede kumar oynayan 16 kişi hakkında 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.


Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oynandığını tespit edildiğini ifade etti. Vali Sonel açıklamasında, "Bir ilçemizde emniyet sorumluluk bölgemizde tespit edilen bir kulübede 16 kişi kumar oynarken yakalandılar. 16 kişiye de Kovid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 50 bin 400 para cezası verdik. Ne diyeyim ki" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.