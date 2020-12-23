Ordu'da kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oynandığını tespit edildiğini ifade etti. Vali Sonel açıklamasında, "Bir ilçemizde emniyet sorumluluk bölgemizde tespit edilen bir kulübede 16 kişi kumar oynarken yakalandılar. 16 kişiye de Kovid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 50 bin 400 para cezası verdik. Ne diyeyim ki" ifadelerine yer verdi.