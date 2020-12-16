Ordu'da kumar oynayan 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza

Ordu'da, kumar oynadıkları esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 26 kişi hakkında 81 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir ilçede jandarma ekiplerinin 26 kişiyi kumar oynadıkları esnada suçüstü yakaladığına dikkat çekerek, “Gereği yapıldı. Ayrıca 26 kişiye de Kovid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 81 bin 900 TL para cezası verdik” ifadelerine yer verdi.