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Ordu'da kumar oynayanlar suçüstü yakalandı

Ordu’da bir derneğe yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen şahıslar suçüstü yakalandı.

Ordu'da bir derneğe yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen şahıslar suçüstü yakalandı.


Edilen bilgilere göre polis ekipleri, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığına dair ihbar aldı. Durumu değerlendiren polis ekipleri bahse konu adrese düzenledikleri operasyonda, dernek önünde gözcülük yapan bir şahıs ve içeride bulunan 15 şahıs olmak üzere toplam 16 şahsı yakaladı. Adreste yapılan aramada kumar oynamakta kullanılan toplam 119 adet pul, 145 deste oyun kağıdı, 2 adet oyun takımı ele geçirildi. Ekipler, dernek sorumlusu ve içeride bulunan şahıslar hakkında “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” ve “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak” suçlarından iki ayrı adli işlem başlattı. Şahıslar hakkında ayrıca, sosyal mesafeyi koruma kuralına uymamak ve kumar oynamak suçlarından da idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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