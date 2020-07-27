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Ordu'da Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı

Ordu’da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde asayiş ve trafik denetimlerini arttırdı.

Ordu'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde asayiş ve trafik denetimlerini arttırdı.


Kurban Bayramı'na bir haftadan kısa bir süre kalırken, emniyet güçleri şehrin ana noktalarında, giriş ve çıkışları ile yoğun bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesinde trafik kazalarını önlemek, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek adına denetimlerini sürdüren ekipler, il genelinde sürdürdükleri uygulamada araç içerisinden de arama çalışmalarını yürütüyor. Denetimler kapsamında ekipler, motorize, yaya ve resmi ekip araçları ile park, bahçe ve insanları kalabalık olduğu ortamlarda da uygulamalar yapıyor.

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