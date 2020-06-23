Ordu'da maske kullanımına özen gösteriliyor

Ordu'da gece 00.00'dan itibaren maske kullanımı zorunlu hale gelirken, polis ekipleri cadde, sahil ve sokaklarda maske denetimlerini sürdürüyor.

Ordu Valiliğinden dün yapılan açıklamada, korona virüs (Kovid-19) salgınının engellenmesi, ve vatandaşların sağlık güvenliklerinin korunması amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22 Haziran tarihli kararıyla, Ordu genelinde 22 Haziran saat 00.00'dan itibaren ikametler haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına karar verildiği bildirildi.

Ordu'nun sahil kıyıları ve kentin en işlek caddelerinde insan yoğunluğu devam ederken, insanların çoğunluklu olarak maske kullanımına özen gösterdiği görüldü. Maskesini çenesinin altına takan, burnunu ve ağzını tam kapatmadan kullanan kişiler ise polis ekiplerince uyarılıyor, bazılarına ise cezai işlem uygulanıyor. Ordu ili getirilen maske kullanım zorunluluğunun insanların sağlığı açısından son derece önemli olduğuna değinen Mustafa Şahin, Türkiye'de maske kullanımı gibi diğer kurallara da bazı kesimler tarafından uyulmadığı için pandemi sürecinin uzadığını ifade ederek, insanların bu hususlarda biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

“Ceza caydırıcı değil”

Bazı insanların maskelerini halen takmadıklarını aktaran Ersan Yazmış ise 900 liralık cezanın caydırıcı olmadığını savunarak, “Maske takmayanlar var ama Ordu bu konuda başarılı. İzmir'den geldim, orada isteyen istediği gibi takıyor” diye konuştu.