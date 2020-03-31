İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da merdiven altı maske üreten iş yerine baskın

Ordu’da yeni korona virüsü sebebiyle merdiven altı maske üretimi yapılan bir iş yerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da yeni korona virüsü sebebiyle merdiven altı maske üretimi yapılan bir iş yerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Ordu'da merdiven altı tabir edilen ve Sağlık Bakanlığı onayı alınmaksızın üretimi yapılan ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi ile halk sağlığına zarar veren ve vatandaşların hassasiyetlerini istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Durugöl Mahallesi'nde faaliyet gösteren 2 iş yerinde yapılan aramada halk sağlığını tehdit eden 13 bin adet tıbbi maske ve maske yapımında kullanılan 3 bin metre kumaş ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 kişinin adli soruşturması sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.