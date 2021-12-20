Ordu'da Metin Şentürk konseri

Ordu'da, "Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi" kapsamında sahneye çıkan ünlü sanatçı Metin Şentürk, engellilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ordu Valiliği himayesinde, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla ‘Engelleri Birlikte Aşıyoruz Metin Şentürk konseri' düzenlendi. Konserde sahneye çıkan Metin Şentürk, engellileri doyasıya eğlendirdi.

Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde (OKSM) düzenlenen konserde ünlü ses sanatçısı Metin Şentürk, sevilen şarkılarını seslendirirken, salonda bulunan katılımcılar da parçalara eşlik etti. Konserin başlangıcından sonra kısa bir açıklama yapan Metin Şentürk, “Çok anlamlı bir organizasyon. Çok kıymetli bir valimiz var. Ağabey gibi bir vali. Bu çok önemli. Uzun zamandır yaşanan pandemiden herkes payını alıyor. Ancak bu öncelikli kesimi himaye ettiği için Ordu Valisi Tuncay Sonel'e bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Programda Ordu Valisi Tuncay Sonel de engellilerin arasına oturarak konseri takip etti. Katılımcıların, cep telefonu kameralarıyla kayıt yaptığı ve parçalara eşlik ettiği konser, sevilen şarkıların seslendirilmesi ile devam etti.