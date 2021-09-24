Ordu'da mevsimin ilk kar yağışı

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki yaylalarında mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

Ordu'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından, Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden biri olan yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte yayla beyaza bürünürken, kent merkezinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Mevsimin ilk kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı.