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Ordu'da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ordu’nun Fatsa ve Çatalpınar ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ve Çatalpınar ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.



İlk kaza, Fatsa ilçesinde meydana geldi. Fatsa-Aybastı karayolu Meşebükü Mahallesi'nde meydana gelen kazada tarım aracı olarak bilinen patpat ile kamyonun çarpışması sonucu patpat sürücüsü Habib Sarıkaya olay yerinde hayatını kaybederken Yasemin Sarıkaya ve Ömer Ali Sarıkaya yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Günün ikinci kazası ise Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, M. Çakır idaresindeki plakası alınamayan otomobil, Çiftlik-Çatalpınar yolunun Dereköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 11 yaşındaki Pınar Çakır hayatını kaybetti. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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