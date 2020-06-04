Ordu'da minibüs devrildi: 9 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 52 M 5724 plakalı ticari minibüs Pelitliyatak Mahallesi Kabakulak mevkisinde yolun sisli ve kaygan olması nedeniyle devrildi. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan Nurten T. (48), Yurdagül T. (54), Fatma K. (50), Pınar K. (19), Ali Ö. (55), Şehri T. (70), Çiçek T. (26), Sinem T. (19) ve Selahattin S. (59) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin tedavileri devam ederken, diğer 7 kişi ise hastanede yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.