İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da minibüsün çarptığı çocuk öldü

Ordu’nun Altınordu ilçesinde minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çaptığı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çaptığı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Bucak Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Sağlam idaresindeki 52 S 0145 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Türkan Zilan Yılmaz isimli çocuğa çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan çocuk, olay yerindeki bir araç ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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