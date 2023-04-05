Ordu'da minik öğrencilerden depremzedeler için iftar programı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ilkokul öğretmen ve öğrencileri düzenledikleri iftar programı ile depremzede aileler ile bir araya geldi.

Ünye'de eğitim veren Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu 2/D sınıfı öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesine entegre olarak yapılan etkinlikle bölgedeki depremzede aileler ve çocukları iftarda bir araya geldiler.

Organizasyonda veliler ve öğrenciler evlerde hazırladıkları yemekleri okuldaki salona getirdiler ve hep birlikte iftar sofrası oluşturdular. Sofranın en önemli misafirleri 6 şubat depremlerini yaşayan Ünye'deki aileler oldu. İftar öncesinde Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu ve sınıfın öğrencileri Ramazan ayının coşkusunu okudukları şiirlere yansıttı.

Okul Müdürü Fezail Kalafat, öğrencilerin değerlerine sahip çıkabilmesi adına yürütülen proje dahilinde okulda böyle sosyal bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı Sınıf Öğretmeni Ebru Varol Baltacı'ya teşekkür ederek, depremzede ailelere de tekraren 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

İftar programı, depremzede ailelerin sohbeti, fikir alışverişi ve iftarı hazırlayan öğrencilerle fotoğraflar çekinilmesi ile devam etti. Aileler, bu anlamlı program için ve misafirperverlikleri adına Ünye halkına teşekkür etti.